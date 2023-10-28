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NYT: на Украине от отчаяния создают импровизированные системы ПВО

1:19
Мир

Украина срочно просит США реализовать проект FrankenSAM. По информации газеты The New York Times, украинские власти сильно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны, особенно в свете приближающейся зимы, сообщает РИА Новости.

NYT: на Украине от отчаяния создают импровизированные системы ПВО
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

В статье подчеркивается, что в Киеве ситуация настолько критическая, что они готовы экспериментировать с необычной системой вооружений. По мнению американских официальных лиц, программа FrankenSAM включает в себя передовые ракеты класса "земля — воздух" западного производства, которые будут установлены на переоборудованных советских пусковых установках или радарах, имеющихся в арсенале Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, такие импровизированные средства противовоздушной обороны были испытаны на военных базах в США в течение нескольких месяцев и должны поставляться в Киев осенью, как указано в статье.

Программа FrankenSAM предполагает создание и производство зенитных ракетных комплексов на основе компонентов, деталей и корпусов, полученных из складов в Украине, США и от союзников. В качестве боеприпасов для этих "химерических" систем используются старые зенитные ракеты, снятые с вооружения.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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