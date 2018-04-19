СМИ: Россия капитулировала перед SpaceX

Главный российский руководитель по космическим полетам, заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин сделал заявление о конкуренции России со SpaceX.

"Доля ракет-носителей на общем рынке космических услуг составляет всего четыре процента. Четыре процента не стоят того, чтобы оттеснять в сторону Маска и Китай. Хорошие деньги можно делать на производстве полезной нагрузки", — сказал Рогозин в интервью российскому ТВ.

Глобальный рынок космических пусков ежегодно дает 5,5 миллиарда долларов. Еще в 2013 году Россия контролировала почти половину мирового рынка космических пусков со своим крупным парком ракет, включая ракеты "Протон". Но технические проблемы с "Протоном", а также конкуренция со стороны компании SpaceX и других игроков существенно уменьшили долю России.

Лишившись половины своего рынка, русские потеряют около двух миллиардов. Это значительная доля их невоенного аэрокосмического бюджета, делает вывод издание Ars Technica.

Наиболее примечательно в комментариях Рогозина то, что самый прославленный провайдер космических пусков впервые публично уступил этот рынок другим провайдерам, прежде всего, ракетной компании, которая появилась лишь в 2002 году, а первую ракету вывела на орбиту менее 10 лет назад, подытоживает автор статьи.

Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск обнародовал в Instagram кадры приземления первой ступени ракеты Falcon 9, запущенной накануне с кораблем Dragon для доставки груза на МКС.

Сообщается, что это был первый старт корабля SpaceX с площадки LC-39А, с которой ранее в США проводились пуски по программе Space Shuttle. Видео демонстрирует, как ракета приземляется на платформу. Все происходит на мысе Канаверал во Флориде.

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