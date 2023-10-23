Пленный военнослужащий ВСУ: солдат отправляют в СБУ за отказ идти на штурм

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Украинские военнослужащие, столкнувшись с значительными потерями в ходе боевых действий на Запорожском направлении, приняли решение отказаться от участия в штурмах. Согласно информации, предоставленной ТАСС пленным украинским военным Сергеем Кадачниковым, который является разведчиком 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается, что потери в их подразделении составляют не менее пятерых погибших и столько же раненых в день, а также множество контузий.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Вследствие этой ситуации многие солдаты отказываются выполнять боевые задачи, и те, кто принимает такое решение, оказываются в Службу безопасности Украины. О судьбе этих военнослужащих впоследствии ничего не известно.

"Что с ними дальше, никто не знает. Тех, кого увезли, мы больше не видели." — заявил Кадачников.

Сам Сергей Кадачников был мобилизован по повестке в феврале 2022 года и несколько недель назад попал в плен в районе между Работиным и Вербовым в Запорожской области. Вместе с его сослуживцами он прибыл на позиции, которые уже были заняты российскими военными.

Еще одним свидетелем массовых отказов участия в штурмах под Работиным является пленный стрелок 14-й ОМБр Василий Косован.

"Нас отправили на Запорожское направление из Днепропетровской области. Там нас готовили отправить на верную гибель, и мы отказались выполнять эти задачи. Целый батальон отказался от участия в штурмах." — рассказал он.

Следуя его словам, после отказов подразделения были перемещены обратно в Днепропетровскую область, где начали работать с психологами и юристами, чтобы помочь солдатам справиться с последствиями стресса и принятых решений.

Косован был полицейским в прошлом и вышел на пенсию несколько лет назад из-за проблем со здоровьем. В феврале 2022 года его мобилизовали, несмотря на медицинские противопоказания, и он был отправлен на фронт, сначала под Донецк, а затем на Запорожское направление.