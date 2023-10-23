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В Германии планируют создать партию за отмену антироссийских санкций

3:09
Мир

Критика Германии за участие в военных поставках Украине и введение санкций против России привела к тому, что политик Сара Вагенкнехт покинула "Левых" и решила создать собственную партию вместе с несколькими сторонниками, которая будет поддерживать " здравомыслие и справедливость", сообщает РИА Новости.

В Германии планируют создать партию за отмену антироссийских санкций
Фото: Openverse

Соответствующее объявление было сделано в понедельник на пресс-конференция нового политического союза.

"Мы видим, что многие люди в этой стране потеряли доверие к политике. Они не чувствуют себя представленными ни одной из существующих партий. Мы хотим заполнить этот пробел в немецкой политической системе и создать партию, которая будет способствовать экономическому здравому развитию, социальной справедливости, миру и свободе." — сообщила бывшая глава фракции партии "Левые" Амира Мохамед Али.

В преддверии создания партии Амира Мохамед Али была избрана председательницей альянса "Сара Вагенкнехт,  здравомыслие и справедливость". В этот альянс вошли 10 политиков, которые покинули "Левых" в понедельник.

"Мы живем в период мировых кризисов, с ростом конфликтов и потенциала для эскалации военных действий. В эти непростые времена Федеративная Республика Германия имеет, возможно, одно из самых непродуманных правительств в своей истории, которое действует без ясного плана и часто проявляет несостоятельность." — заявила Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что основой для создания новой политической организации стало осознание того, что текущая политика правительства, заставляющая избирателей отдавать свои голоса правой партии "Альтернатива для Германии" из-за недовольства, не может продолжаться таким образом.

"Мы должны вернуться к разумной политике, особенно в сфере экономики. Германия является страной с ограниченными природными ресурсами, но богатой на экспорт. Большая часть нашего благосостояния зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Однако санкции в экономике отрезают нас от доступных источников энергии без адекватных альтернатив." — подчеркнула Вагенкнехт.

Политик также выразила свое недовольство стремлением нынешнего правительства Германии присоединиться к одному из геополитических блоков, а также его внешней политикой, которая может привести к изоляции страны.

"Это правительство отказалось от важных традиций разрешения конфликтов и дипломатии, которые позволили Германии воссоединиться. Вместо этого оно всё больше прибегает к военным решениям. Однако военные действия не способны разрешить конфликты, будь то на Украине или на Ближнем Востоке." — заключила она.

Вагенкнехт выразила уверенность в том, что Германии необходима партия, которая будет последовательно поддерживать дипломатию и решение конфликтов через переговоры, и которая откажется от идеи, будто увеличение военных поставок оружия может решить все проблемы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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