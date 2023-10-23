Вашингтон превратился в самую небезопасную столицу в мире, следует из заявления экс-президента США Дональда Трампа.
По его мнению, этот город стал "грязной, наполненной преступностью смертельной ловушкой". Политик подчеркнул, что в случае победы в президентской гонке он приступит к очистке, ремонту и восстановлению Вашингтона.
"Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — отметил Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее экс-глава США заявил, что не допустил бы обострения конфликтов в Израиле и на Украине, если бы находился у власти.
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