Экс-глава США Трамп заявил, что Вашингтон стал самой небезопасной столицей в мире

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Вашингтон превратился в самую небезопасную столицу в мире, следует из заявления экс-президента США Дональда Трампа.

Фото: Оpenverse

По его мнению, этот город стал "грязной, наполненной преступностью смертельной ловушкой". Политик подчеркнул, что в случае победы в президентской гонке он приступит к очистке, ремонту и восстановлению Вашингтона.

"Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее экс-глава США заявил, что не допустил бы обострения конфликтов в Израиле и на Украине, если бы находился у власти.