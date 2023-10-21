В Госдуме считают, что Латвия может закрыть Балтийское море для России, но "только на словах или бумаге"

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов отреагировал на угрозы Латвии "закрыть" Балтийское море для России.

Фото: wikimedia.org

По мнению депутата, сделать это Латвия, конечно, может, но исключительно теоретически, то есть "на словах или на бумаге".

Ранее латвийские власти пригрозили закрыть Балтику для прохода российских судов, если окажется, что Россия причастна к повреждению газопровода Balticconnector.

"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придётся объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест", — отметил Нилов в разговоре с РИА Новости.

В Финляндии уверены, что газопровод Balticconnector был повреждён неизвестными умышленно. Он прекратил работу 8 октября из-за утечки.