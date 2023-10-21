Согласно решению суда штата Нью-Йорк, бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 5 тысяч долларов за нарушение судебного предписания, связанного с онлайн-публикацией, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
Судья Артур Энгорон решил ограничиться номинальным штрафом, так как представители Трампа убедили его в том, что нарушение было случайным и произошло впревые.
В начале октября Трамп разместил на своей странице в Truth Social фотографию с сотрудницей судьи Энгорона и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В подписи к фотографии Трамп называл ее "подругой" законодателя. Суд обязал его удалить этот пост, и Трамп сделал это. Тем не менее, телекомпания NBC указывает, что публикация оставалась на сайте предвыборной кампании Трампа в течение 17 дней.
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