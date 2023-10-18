На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг

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Безоговорочная поддержка Западом военной операции Израиля стала причиной того, что многомесячные усилия Евросоюза и США превратить Россию в "международного изгоя" не увенчались успехом, говорится в материале британского издания Financial Times.

Фото: cezarium.com

"Мы определённо проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали, была потеряна… Забудьте о миропорядке, основанном на правилах. Они больше никогда нас не послушают", — цитирует издание высокопоставленного дипломата одной из стран, входящих в Группу семи.

"То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы, почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?" — добавил дипломат.

Отметим, в России неоднократно подвергали критике тезис насчёт "порядка, основанного на правилах", столь любимый на Западе.

На днях президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что западный порядок, основанный на правилах, — чушь, потому что этих правил никто никогда не видел и не согласовывал.

"Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь", — сказал Путин.

Стоит также добавить, что американские и европейские политики, дипломаты и чиновники неоднократно заявляли, что Россия находится в международной изоляции.

При этом, впрочем, признавалось, что без поддержки государств так называемого Глобального Юга западные санкции и попытки изолировать Россию не увенчаются успехом.

Сейчас это признаётся уже вполне открыто, хотя и пока что анонимными западными дипломатами. Но тенденция очевидна.