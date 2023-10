Your browser does not support the audio element.

Польский электорат нуждается в глотке "свежего воздуха" на политическом поприще, заявил венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. По его словам, гражданам страны "надоели" одни и те же фигуры в правительстве.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.