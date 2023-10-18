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Венгерский эксперт Штир: выборы в Польше показали нехватку "свежего воздуха" для электората

1:41
Мир

Польский электорат нуждается в глотке "свежего воздуха" на политическом поприще, заявил венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. По его словам, гражданам страны "надоели" одни и те же фигуры в правительстве.

Венгерский эксперт Штир: выборы в Польше показали нехватку "свежего воздуха" для электората
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского добилась победы на парламентских выборах, получив 35,38 процента голосов. Тем не менее, они не смогут самостоятельно сформировать правительство.

Основным соперником PiS стала оппозиционная "Гражданская коалиция" под руководством Дональда Туска, которая, по окончании обработки 100 процентов бюллетеней, набрала 30,7 процента голосов.

"Уже 20 лет соревнование Качиньского и Туска определяет польское политическое пространство. Многим уже надоело. 20 лет — это означает, что, когда родились люди, которые сейчас голосовали первый раз, они уже был", — пояснил Штир РИА Новости.

Помимо правопопулистской партии "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент также прошли центристская партия "Третий путь" с результатом 14,4 процента голосов, левые партии с поддержкой 8,61 процента и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 7,16 процента голосов.

По словам эксперта, именно оппозиции удалось дать полякам "глоток свежего воздуха" в контексте политического выбора.

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Выборы в Польше: новая власть и прежние проблемы
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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