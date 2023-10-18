Экс-разведчик США Риттер: Зеленский либо погибнет на Украине, либо сбежит из страны

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Для президента Украины Владимира Зеленского есть два сценария развития событий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По мнению американского военного, глава Незалежной либо погибнет, либо сбежит из страны.

Фото: CreativeCommons

Как подчеркнул Риттер, ВС России уничтожают "остатки" украинской армии и иностранной техники, предоставленной киевскому режиму, а новых поставок ждать не приходится.

"Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет, — заявил Риттер в интервью Judging Freedom. — Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать".

По словам экс-разведчика, выбор для Зеленского "непростой", однако он должен понимать, что если сбежит из страны, то навсегда останется "ненавистным" для украинского народа.

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