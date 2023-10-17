FT: Египет, отвечая на давление Запада, пригрозил отправить беженцев из Газы в ЕС

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Власти Египта, комментируя просьбу западных стран разместить у себя миллион беженцев из сектора Газа, заявили, что "отправят их в Европу", передаёт Financial Times.

Фото: Openverse

По информации британского издания, Запад пытается "надавить" на Египет, требуя принять мигрантов. Однако позиция египетского руководства заключается исключительно в передаче гуманитарной помощи сектору Газа, сказано в материале.

"Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу", — подчеркнул высокопоставленный чиновник из Египта.

Он добавил, что европейские страны, которые заботятся о правах граждан, могли бы открыть свои двери для мигрантов. Как пояснил чиновник, вопросы о размещении беженцев разозлили египтян.

16 октября министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что палестино-израильский конфликт невозможно урегулировать с помощью принудительного перемещения людей.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что египетская разведка предупреждала Израиль о грядущей ракетной атаке движения ХАМАС.