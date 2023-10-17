Военный эксперт заявил, что ХАМАС более искусен в боях, ЦАХАЛ будет тяжело

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Палестинское движение ХАМАС вновь атаковало израильскую территорию в ответ на действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение в беседе с Телеканалом "360", что ЦАХАЛу будет непросто одержать победу, несмотря на численное преимущество.

Фото: https://www.elaosboa.com/

"Скорее всего, 200 представителей ЦАХАЛ попали в плен. Никто не говорил, что будет просто, несмотря на подавляющее преимущество армии Израиля. Призваны 360 тысяч резервистов. Есть воздушно-морские силы, которые ещё не очень задействовали", — сказал он.

В своём комментарии Дандыкин подчеркнул, что действия ХАМАС против мирного населения Израиля являются актами терроризма, которые требуют осуждения. Он также отметил, что палестинское движение владеет опытом работы в малых группах и осуществляет рейды. Организация знакома с территорией в секторе Газа и показывает большую искусность в боях по сравнению с израильтянами.

В заключении он предупредил, что даже если ЦАХАЛу удастся очистить районы от боевиков, останется подземная территория со всеми связанными с этим последствиями.

"Это принесёт огромные потери мирному населению с той и с другой стороны, в большей мере палестинскому", — резюмировал Дандыкин.