Российские войска перешли к наступательным действиям на разных направлениях в зоне украинского конфликта, а Запад в это время переключил внимание на обстановку в Израиле, сообщает Politico.
Как сказано в статье, ВС России продолжают атаки на объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что российская армия "давит" ВСУ на линии соприкосновения.
"В то время как мировые лидеры сфокусировали внимание на попытках урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС, Вооружённые силы РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах", — подчёркивается в публикации.
Ранее в Министерстве обороны России заявили о продвижении подразделений РФ на Донецком направлении. Под контролем российских войск находятся районы Водяного и Красногоровки.
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Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.