Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военная авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире движения ХАМАС
Анастасия Задорожная объявила о завершении карьеры певицы и актрисы
Автоэксперт Носко порекомендовал водителям выбирать синтетическое моторное масло
Владимир Путин отправляется в Китай на форум "Один пояс — один путь"
Боец с позывным "Сова": ударные FPV-дроны уничтожают танки ВСУ, не подпуская их к Работино — "Летят, сжигают"
Под Екатеринбургом водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода
Актриса из фильма "Любовь и голуби" Лада Сизоненко ушла из кино ради карьеры модели
В Каменске-Уральском произошло возгорание на Синарском трубном заводе
Американский экс-дипломат Фридман: Израиль не потребует столько затрат, сколько Украина

Politico: армия России атакует в зоне СВО, пока Запад сосредоточился на Израиле

0:57
Мир

Российские войска перешли к наступательным действиям на разных направлениях в зоне украинского конфликта, а Запад в это время переключил внимание на обстановку в Израиле, сообщает Politico.

Politico: армия России атакует в зоне СВО, пока Запад сосредоточился на Израиле
Фото: Вадим Савицкий

Как сказано в статье, ВС России продолжают атаки на объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что российская армия "давит" ВСУ на линии соприкосновения.

"В то время как мировые лидеры сфокусировали внимание на попытках урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС, Вооружённые силы РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах", — подчёркивается в публикации.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о продвижении подразделений РФ на Донецком направлении. Под контролем российских войск находятся районы Водяного и Красногоровки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
В небе равных нет: Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на Донецком направлении
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Последние материалы
Звезда КВН Сивохо ушёл из жизни в возрасте 54 года после продолжительной болезни
Источник: Турция не намерена спешить с принятием Швеции в НАТО, несмотря на "сигналы" Запада
Лариса Гузеева заявила, что Шуфутинский исполнил "Миллион алых роз" лучше Пугачёвой
Сенатор Пушков назвал самонадеянностью слова Байдена о двух кризисах: "Посмотрим, куда это заведёт"
ВС РФ применили огнемётную систему "Тосочка" против скопления пехоты ВСУ в зоне СВО
NYT: визит Байдена в Израиль рискован для его безопасности
Северная Корея назвала учения НАТО Steadfast Noon репетицией ядерной войны
Бойцы ВС России сорвали шесть попыток атак ВСУ и "Азова"* на Краснолиманском направлении
Австрийский полковник Райснер назвал украинских стратегов "бездарями": РФ встречает "огненным миксом"
Россиян предупредили о новой схеме мошенников при доставке товаров: Android-вирус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников