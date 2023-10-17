Politico: армия России атакует в зоне СВО, пока Запад сосредоточился на Израиле

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Российские войска перешли к наступательным действиям на разных направлениях в зоне украинского конфликта, а Запад в это время переключил внимание на обстановку в Израиле, сообщает Politico.

Фото: Вадим Савицкий

Как сказано в статье, ВС России продолжают атаки на объекты энергетической и военной инфраструктуры Украины с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что российская армия "давит" ВСУ на линии соприкосновения.

"В то время как мировые лидеры сфокусировали внимание на попытках урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС, Вооружённые силы РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах", — подчёркивается в публикации.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о продвижении подразделений РФ на Донецком направлении. Под контролем российских войск находятся районы Водяного и Красногоровки.