NYT: визит Байдена в Израиль рискован для его безопасности

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Визит президента США Джо Байдена в Израиль может стать рискованным мероприятием для его физической безопасности, заявили аналитики.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Кроме того, подобный "вояж" американского президента может нести и политические риски для страны.

"Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности", — заявили аналитики New York Times.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден намерен посетить Израиль 18 октября.

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