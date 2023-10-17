Визит президента США Джо Байдена в Израиль может стать рискованным мероприятием для его физической безопасности, заявили аналитики.
Кроме того, подобный "вояж" американского президента может нести и политические риски для страны.
"Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности", — заявили аналитики New York Times.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден намерен посетить Израиль 18 октября.
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