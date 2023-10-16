Байден назвал преступления на почве ненависти к США "пятном на душе страны"

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Президент США Джо Байден подчеркнул, что преступления, совершаемые на почве ненависти в стране, не исчезают, а остаются непреложной частью американской реальности.

Фото: openverse.org

Комментируя опубликованные статистические данные о преступности, президент заявил, что ненависть продолжает таиться в обществе. Преступления, совершаемые на этой почве, остаются пятном на душе страны, сообщает "Газета.ru".

Он также отметил, что с 2021 по 2022 годы количество преступлений, связанных с антисемитизмом, увеличилось на 25%. Более половины преступлений, связанных с религиозной ненавистью, имеют антисемитский характер.

Из-за ухудшения ситуации вокруг Израиля президент США дал приоритетное указание правоохранительным органам работать на устранение угроз внутри страны и предотвращение преступлений против евреев, арабов, мусульман и представителей других общин.

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