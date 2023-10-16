ГБР Украины обвиняет в госизмене военного, который покинул страну и сбежал в Россию

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Согласно сообщению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, бежавшему из страны военному предъявлено обвинение в госизмене. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале госбюро.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"ГБР сообщило о подозрении в госизмене агенту Кремля, служившему в Закарпатье. Ранее ему уже доложено о подозрении в дезертирстве. После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый начал работать на Россию с февраля 2022 года. Уточняется, что в данный момент украинский военный, о котором идёт речь, пребывает в Москве.