Согласно сообщению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, бежавшему из страны военному предъявлено обвинение в госизмене. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале госбюро.
"ГБР сообщило о подозрении в госизмене агенту Кремля, служившему в Закарпатье. Ранее ему уже доложено о подозрении в дезертирстве. После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, обвиняемый начал работать на Россию с февраля 2022 года. Уточняется, что в данный момент украинский военный, о котором идёт речь, пребывает в Москве.
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