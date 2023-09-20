Жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на государственную измену и теракт. Известно, что мужчина выходил на связь с украинскими "координаторами", а чтобы доказать свою поддержку Незалежной отравил воду для мобилизованных военнослужащих.
Весь процесс отравления воды, которую могли выпить военные, барнаулец 1981 года рождения снял на камеру и отправил украинским вербовщикам.
"В общении с (украинскими кураторами. — Прим. ред.) стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооружённых сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
К счастью, никто отравленную воду выпить не успел.
Мужчину обвинили сразу по двум статьям: покушение на теракт и покушение на государственную измену. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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