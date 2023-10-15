Депутат Европарламента заявил, что Молдавия не вступит в ЕС без Украины

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Процесс интеграции Молдавии в Европейский союз предвидится крайне сложным, считает Алин Митуца, депутат Европарламента. По его мнению, республика не сможет стать полноправным членом ЕС без активного участия Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

"Молдавия и Украина были признаны кандидатами весьма оперативно, всего за несколько месяцев. Однако сам процесс вступления представляет собой сложную задачу. Каждую главу переговоров необходимо тщательно рассматривать и обсуждать буквально каждое слово. Без активного участия Украины Молдавия не сможет вступить в Евросоюз", — подчеркнул Митуца в эфире радио Moldova.

Он также отметил, что Европейский союз ежегодно направляет значительные средства, в размере 260 миллиардов евро, на более глубокую интеграцию стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии.

"У Молдавии и Украины нет возможности быстро вступить в Европейский Союз, так как подобные решения требуют согласия всех 27 государств, что представляет собой сложный процесс", — добавил Митуца.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, заявив о необходимости ускорения процесса евроинтеграции.

На саммите в Брюсселе 23 июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили статус кандидатов для Украины и Молдавии. Еврокомиссия выдвинула девять условий, выполнение которых необходимо Молдавии для вступления в ЕС.