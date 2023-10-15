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Депутат Европарламента заявил, что Молдавия не вступит в ЕС без Украины

1:42
Мир

Процесс интеграции Молдавии в Европейский союз предвидится крайне сложным, считает Алин Митуца, депутат Европарламента. По его мнению, республика не сможет стать полноправным членом ЕС без активного участия Украины, сообщает РИА Новости.

Депутат Европарламента заявил, что Молдавия не вступит в ЕС без Украины
Фото: Openverse

"Молдавия и Украина были признаны кандидатами весьма оперативно, всего за несколько месяцев. Однако сам процесс вступления представляет собой сложную задачу. Каждую главу переговоров необходимо тщательно рассматривать и обсуждать буквально каждое слово. Без активного участия Украины Молдавия не сможет вступить в Евросоюз", — подчеркнул Митуца в эфире радио Moldova.

Он также отметил, что Европейский союз ежегодно направляет значительные средства, в размере 260 миллиардов евро, на более глубокую интеграцию стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии.

"У Молдавии и Украины нет возможности быстро вступить в Европейский Союз, так как подобные решения требуют согласия всех 27 государств, что представляет собой сложный процесс", — добавил Митуца.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, заявив о необходимости ускорения процесса евроинтеграции.

На саммите в Брюсселе 23 июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили статус кандидатов для Украины и Молдавии. Еврокомиссия выдвинула девять условий, выполнение которых необходимо Молдавии для вступления в ЕС.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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