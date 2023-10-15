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Минобороны РФ сообщило, что беспилотник ВВС США Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море

1:07
Мир

15 октября 2023 года с помощью российских средств контроля воздушного пространства в акватории Чёрного моря была замечена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Об этмо сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что беспилотник ВВС США Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море
Фото: https://search.creativecommons.org/

В воздух был отправлен истребитель Су-27, который находился в составе сил дежурной противовоздушной обороны. Экипаж я успешно опознал воздушную цель как разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации", — сообщило Минобороны.

Российский истребитель благополучно вернулся на базу, и не было никаких инцидентов, связанных с нарушением Государственной границы РФ.

Полет истребителя прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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