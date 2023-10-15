15 октября 2023 года с помощью российских средств контроля воздушного пространства в акватории Чёрного моря была замечена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Об этмо сообщило Минобороны РФ.
В воздух был отправлен истребитель Су-27, который находился в составе сил дежурной противовоздушной обороны. Экипаж я успешно опознал воздушную цель как разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США.
"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации", — сообщило Минобороны.
Российский истребитель благополучно вернулся на базу, и не было никаких инцидентов, связанных с нарушением Государственной границы РФ.
Полет истребителя прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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