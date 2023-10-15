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В Раде признали, что у ВСУ не получится выйти к Азовскому морю к концу текущего года

1:14
Мир

Для реализации целей, поставленных Киевом перед контрнаступлением, у него сейчас недостаточно ресурсов. Именно поэтому выход к Азовскому морю для ВСУ сейчас видится "крайне маловероятным", сообщил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

В Раде признали, что у ВСУ не получится выйти к Азовскому морю к концу текущего года
Фото: openverse.org

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Костенко подчеркнул, что для проведения успешного контрнаступления Киеву желательно иметь столько же вооружения, сколько есть у противника.

"Но у нас их гораздо меньше. Нам также не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня", — отметил секретарь комитета Верховной рады.

Костенко признал, что ВСУ не могут показать результаты и из-за устаревшей техники, которую поставляет им Запад.

Поставленной техники не хватило, чтобы укомплектовать все бригады ВСУ, которые должны были участвовать в наступательной операции, отметил чиновник.

"С ней (поставленной техникой — Прим. ред.) на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — добавил Костенко.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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