Для реализации целей, поставленных Киевом перед контрнаступлением, у него сейчас недостаточно ресурсов. Именно поэтому выход к Азовскому морю для ВСУ сейчас видится "крайне маловероятным", сообщил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Костенко подчеркнул, что для проведения успешного контрнаступления Киеву желательно иметь столько же вооружения, сколько есть у противника.
"Но у нас их гораздо меньше. Нам также не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня", — отметил секретарь комитета Верховной рады.
Костенко признал, что ВСУ не могут показать результаты и из-за устаревшей техники, которую поставляет им Запад.
Поставленной техники не хватило, чтобы укомплектовать все бригады ВСУ, которые должны были участвовать в наступательной операции, отметил чиновник.
"С ней (поставленной техникой — Прим. ред.) на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — добавил Костенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.