В Англии нашли катапульту, предназначенную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны

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В Англии археологи обнаружили экспериментальную катапульту, разработанную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны, находившуюся в Оксфордшире на юго-востоке страны. Эта катапульта, известная как катапульта Mark III Королевского авиастроительного предприятия (RAE), была спроектирована с целью сокращения топливных расходов и создания более коротких взлетно-посадочных полос для военных самолетов, чем обычные аэродромы.

Фото: openverse

Хотя прототип этой катапульты был построен между 1938 и 1940 годами, он так и не был использован, и катапульту засыпали землей, строя над ней обычную взлетно-посадочную полосу в 1941 году. Тем не менее, её конструкция послужила основой для развития других катапультных систем, включая катапультный самолет-торговец (CAM) 1941 года, который способен был запускать военные самолеты с кораблей.

Раскопав эту катапульту на Харвеллском кампусе науки и инноваций, где проводятся исследования правительственных, академических и отраслевых групп, археологи смогли увидеть её внутреннее устройство. Катапульта имела крупную круглую яму с диаметром в 30 метров, вершину которой составляла поворотная платформа. Эта платформа направляла самолеты на одну из двух бетонных взлетно-посадочных полос длиной всего 269 футов (82 м). В сравнении с современными взлетно-посадочными полосами для легких самолетов, которые имеют длину не менее 6 000 футов (1829 м), это было значительно меньше.

Катапульта использовала буксировочный крюк для прицепления военных самолетов к подземному пневматическому тарану. Затем 12 авиационных двигателей Rolls-Royce Kestrel, расположенных под платформой, создавали давление, чтобы запустить таран. Однако прототип не смог правильно работать, в частности, из-за неподходящих для него типов бомбардировщиков.

После завершения войны яма, в которой находилась катапульта, использовалась для хранения радиоактивных отходов, но последние были удалены, и катапульта оставалась забытой до недавних археологических раскопок. На этой же территории также обнаружена еще одна взлетно-посадочная полоса и артиллерийская установка, предназначенная для защиты этой полосы. Исследователи создали цифровую 3D-модель катапульты, используя сотни фотографий и тысячи измерений, чтобы сохранить эту историческую находку для будущих поколений.