Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Бардин назвал заявление Байдена по поводу Путина и Ближнего Востока "не очень солидным"
Метод сокращения ошибок, разработанный Гарвардской командой, устраняет главный барьер на пути развития технологий
Обе попытки наступления в районе Вербового за последние сутки закончились для ВСУ неудачно
Исследование ОК: почти 50% россиян доверяют советам блогеров при покупке авто
Ушёл из жизни советский композитор Геннадий Гладков
Футболист Соломатин заявил, что решил участвовать в СВО для защиты русского населения Донбасса
Киев столкнулся с дефицитом разведданных, которые ранее в большом количестве предоставлял Запад
В Госдуме считают, что певица Мадонна должна убрать элементы ЛГБТ для выступления в РФ
Певец Филипп Киркоров оставил детей в России и уехал за границу

В Англии нашли катапульту, предназначенную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны

2:47
Мир

В Англии археологи обнаружили экспериментальную катапульту, разработанную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны, находившуюся в Оксфордшире на юго-востоке страны. Эта катапульта, известная как катапульта Mark III Королевского авиастроительного предприятия (RAE), была спроектирована с целью сокращения топливных расходов и создания более коротких взлетно-посадочных полос для военных самолетов, чем обычные аэродромы.

В Англии нашли катапульту, предназначенную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны
Фото: openverse

Хотя прототип этой катапульты был построен между 1938 и 1940 годами, он так и не был использован, и катапульту засыпали землей, строя над ней обычную взлетно-посадочную полосу в 1941 году. Тем не менее, её конструкция послужила основой для развития других катапультных систем, включая катапультный самолет-торговец (CAM) 1941 года, который способен был запускать военные самолеты с кораблей.

Раскопав эту катапульту на Харвеллском кампусе науки и инноваций, где проводятся исследования правительственных, академических и отраслевых групп, археологи смогли увидеть её внутреннее устройство. Катапульта имела крупную круглую яму с диаметром в 30 метров, вершину которой составляла поворотная платформа. Эта платформа направляла самолеты на одну из двух бетонных взлетно-посадочных полос длиной всего 269 футов (82 м). В сравнении с современными взлетно-посадочными полосами для легких самолетов, которые имеют длину не менее 6 000 футов (1829 м), это было значительно меньше.

Катапульта использовала буксировочный крюк для прицепления военных самолетов к подземному пневматическому тарану. Затем 12 авиационных двигателей Rolls-Royce Kestrel, расположенных под платформой, создавали давление, чтобы запустить таран. Однако прототип не смог правильно работать, в частности, из-за неподходящих для него типов бомбардировщиков.

После завершения войны яма, в которой находилась катапульта, использовалась для хранения радиоактивных отходов, но последние были удалены, и катапульта оставалась забытой до недавних археологических раскопок. На этой же территории также обнаружена еще одна взлетно-посадочная полоса и артиллерийская установка, предназначенная для защиты этой полосы. Исследователи создали цифровую 3D-модель катапульты, используя сотни фотографий и тысячи измерений, чтобы сохранить эту историческую находку для будущих поколений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Выборы в Польше показали, что страна идёт по пути популизма и хаоса Любовь Степушова Разведчик: борты-шпионы НАТО пора сажать и сбивать Олег Володин Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Губернатора ХМАО обвинили в дискредитации ВС РФ за высказывание о СВО
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
Метод сокращения ошибок, разработанный Гарвардской командой, устраняет главный барьер на пути развития технологий
Дарья Асламова: Алиев заберёт у Армении Зангезур и Сюник
Обе попытки наступления в районе Вербового за последние сутки закончились для ВСУ неудачно
В Англии нашли катапульту, предназначенную для запуска бомбардировщиков времен Второй мировой войны
Выборы в Польше показали, что страна идёт по пути популизма и хаоса
Как убрать второй подбородок: дерматолог перечислила способы
Исследование ОК: почти 50% россиян доверяют советам блогеров при покупке авто
Ушёл из жизни советский композитор Геннадий Гладков
Футболист Соломатин заявил, что решил участвовать в СВО для защиты русского населения Донбасса
Киев столкнулся с дефицитом разведданных, которые ранее в большом количестве предоставлял Запад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников