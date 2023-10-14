Spiegel: по всей Германии полиция фиксирует антиизраильские инциденты

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На улицах Германии снова слышны антиизраильские лозунги. Полицейская охрана еврейских учреждений в Германии была дополнительно усилена, сообщает "Российская газета" со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Фото: Openverse

Вечером в пятницу неизвестные подожгли израильский флаг, установленный перед ратушей в Берлине-Райникендорфе. Мэр района Эмине Демирбюкен-Вегнер отметила, что это акт осквернения, направленный на дестабилизацию памяти и солидарности с израильским народом.

Согласно информации полиции, неизвестные уже в среду сорвали израильский флаг с Красной ратуши, резиденции мэра. Им удалось скрыться с места происшествия. Также были похищены израильские флаги, развевавшиеся в Людвигсхафене. В пятницу полиция сообщила о том, что были установлены нарушители, сорвавшие флаги, на выходах из Конрада-Аденауэра-Брюке и на Ратхаусплац. Утром в четверг в Майнце израильский флаг был сорван с флагштока перед ратушей Гроссе-Бляйш и подожжен.

Аресты также производились во время пропалестинских демонстраций. Еще в среду полиция арестовала более 140 человек на таких мероприятиях. По словам представителя полиции, в пятницу на Зонненаллее в Берлине-Нойкельне собрались от 100 до 150 человек. Протестующие подожгли пиротехнику и бросали бутылки в полицию, что привело к трём арестам.

Собрания в поддержку Палестины уже запрещены в Берлине и других городах, таких как Гамбург, Мюнхен, Мангейм и Регенсбург. Берлинская полиция объяснила это ожидаемыми "антисемитскими лозунгами".