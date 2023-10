Запланированные на 2024 год президентские выборы в США станут причиной осложнения украинско-американских отношений. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.