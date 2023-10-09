В МИД Украины предсказали увеличение количества сложностей в отношениях с США

Запланированные на 2024 год президентские выборы в США станут причиной осложнения украинско-американских отношений. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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1 октября президентом США Джо Байденом после одобрения конгрессом был подписан закон, предписывающий продолжение финансирования работы правительства на 45 дней. Срок этого решения истекает 17 ноября, причём в законе не прописано спонсирование Киева.

Кулеба назвал это решение американского конгресса "просто инцидентом", который, по его мнению, должен стать для всех "уроком".

При этом глава МИД Украины признал, что это только один из тех сложных моментов, которые предстоит пережить Киеву в отношениях с США.

"Решение конгресса скорее инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Это урок для всех… Но должны понимать, чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — сказал Кулеба в интервью журналу Forbes.