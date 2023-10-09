ХАМАС согласился обменять часть заложников на заключённых палестинских женщин

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ХАМАС заявил о готовности свободить захваченных в Израиле на палестинских женщин, которые отбывают срок в израильских тюрьмах.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Помощь в посредничестве в процессе обмена окажет Катар.

Источник китайского государственного агентства Xinhua рассказал о возможном соглашении между Израилем и ХАМАС. Боевики из Сектора Газа готовы отдать часть заложников в обмен на палестинских женщин-заключённых.

В плену у ХАМАС находятся, по сообщениям Палестины, 130 мирных жителей и военных. В тюрьмах Израиля сидят 36 палестинских женщин.

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