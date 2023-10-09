ХАМАС заявил о готовности свободить захваченных в Израиле на палестинских женщин, которые отбывают срок в израильских тюрьмах.
Помощь в посредничестве в процессе обмена окажет Катар.
Источник китайского государственного агентства Xinhua рассказал о возможном соглашении между Израилем и ХАМАС. Боевики из Сектора Газа готовы отдать часть заложников в обмен на палестинских женщин-заключённых.
В плену у ХАМАС находятся, по сообщениям Палестины, 130 мирных жителей и военных. В тюрьмах Израиля сидят 36 палестинских женщин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.