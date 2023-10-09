Официальный представитель МИД РФ считает, что заявление Киева об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о предполагаемых попытках атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) станут холодным душем для ООН.

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Министерство иностранных дел России ранее неоднократно утверждало, что руководство Украины использует ЗАЭС в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует Европу с его помощью, отметила она.

"Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Всё, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", – сообщила Захарова в беседе с "Известиями".

Таким образом, её заявление об угрозе атаки на ЗАЭС подтверждается долгосрочной позицией России по этому вопросу.

