BI: ВС России наносят разрушительные удары по ВС Украины управляемыми авиабомбами

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Российские военные наносят разрушительные удары по ВСУ, используя управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

"После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин", — процитировали слова бойца ВСУ журналисты.

Эксперты указывают, что российские управляемые авиабомбы гораздо более точны, чем обычные авиабомбы с фугасными боеголовками. Их размер позволяет наносить значительный ущерб врагу.

Ранее Washington Post сообщила, что российские силы используют ударные беспилотные летательные аппараты и управляемые бомбы против ВСУ, что стало частью разрабатываемой стратегии, учитывающей слабости Украины.

Кроме того, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.