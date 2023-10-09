Российские военные наносят разрушительные удары по ВСУ, используя управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает Business Insider (BI).
"После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин", — процитировали слова бойца ВСУ журналисты.
Эксперты указывают, что российские управляемые авиабомбы гораздо более точны, чем обычные авиабомбы с фугасными боеголовками. Их размер позволяет наносить значительный ущерб врагу.
Ранее Washington Post сообщила, что российские силы используют ударные беспилотные летательные аппараты и управляемые бомбы против ВСУ, что стало частью разрабатываемой стратегии, учитывающей слабости Украины.
Кроме того, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.