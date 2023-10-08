Экс-разведчик США заявил, что армии НАТО не выстоят против России больше недели

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что в случае прямого столкновения между НАТО и Россией альянс может потерпеть разрушительное поражение в очень короткие сроки. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Он утверждает, что в американской армии всё зависит от обширного потока информации, где командиры взводов используют ноутбуки на передовой линии, отправляя отчёты своим вышестоящим, которые, в свою очередь, руководят всей операцией. Для эффективной связи важны самолеты, обеспечивающие передачу данных.

Риттер предсказывает, что в случае противостояния РФ это всё может выйти из строя, так как российские силы смогут блокировать всю связь, что приведёт к её полному отсутствию.

По его мнению, в таком сценарии армия НАТО потеряет способность к атаке.

"Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. <…> И это всё, что сможет сделать армия США. А мы — лучшие в НАТО. Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели", — заключил Риттер.