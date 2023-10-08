Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что в случае прямого столкновения между НАТО и Россией альянс может потерпеть разрушительное поражение в очень короткие сроки. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Он утверждает, что в американской армии всё зависит от обширного потока информации, где командиры взводов используют ноутбуки на передовой линии, отправляя отчёты своим вышестоящим, которые, в свою очередь, руководят всей операцией. Для эффективной связи важны самолеты, обеспечивающие передачу данных.
Риттер предсказывает, что в случае противостояния РФ это всё может выйти из строя, так как российские силы смогут блокировать всю связь, что приведёт к её полному отсутствию.
По его мнению, в таком сценарии армия НАТО потеряет способность к атаке.
"Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. <…> И это всё, что сможет сделать армия США. А мы — лучшие в НАТО. Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели", — заключил Риттер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона