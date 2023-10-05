В США нашли способ поддержать Украину. Средства будут изысканы из грантов Госдепартамента США.
По информации издания Politico, из-за неопределенности шагов по оказанию помощи Киеву в условиях, когда Конгресс США не принял решения о дополнительных средствах на помощь Украине.
Власти Соединённых Штатов рассматривают альтернативный вариант продолжать помогать Украине. Деньги на эти цели могут быть выделены из средств Госдепартамента, которые предназначены союзникам в виде грантов и займов на закупку американского оружия.
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Западные страны не исключают, что Украина в результате конфликта исчезнет с карты мира. Они готовы к такому исходу, сообщает Al-Ayyam.