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Politico: США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа

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Мир

В США нашли способ поддержать Украину. Средства будут изысканы из грантов Госдепартамента США.

Politico: США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа
Фото: openverse

По информации издания Politico, из-за неопределенности шагов по оказанию помощи Киеву в условиях, когда Конгресс США не принял решения о дополнительных средствах на помощь Украине.

Власти Соединённых Штатов рассматривают альтернативный вариант продолжать помогать Украине. Деньги на эти цели могут быть выделены из средств Госдепартамента, которые предназначены союзникам в виде грантов и займов на закупку американского оружия.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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