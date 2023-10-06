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Собаку Байденов изгнали из Белого дома из-за нападений на агентов Секретной службы

3:36
Мир

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение переселить своего двухлетнего самца немецкой овчарки по имени Коммандер из Белого дома из-за его агрессивного поведения в отношении сотрудников администрации. Эту информацию передала Элизабет Александер, пресс-секретарь первой леди, телеканалу Fox News.

Собаку Байденов изгнали из Белого дома из-за нападений на агентов Секретной службы
Фото: Wikipedia

"Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службы", — сказала директор по коммуникациям первой леди США.

Пресс-секретарь Джилл Байден подтвердила, что Коммандер уже покинул административные помещения Байдена. Пока что судьба Коммандера остается неизвестной, и, как утверждает телеканал, проводится оценка его дальнейших шагов.

Коммандер был подарен Джо Байдену на день рождения братом Джеймсом и невесткой Сарой в декабре 2021 года, незадолго перед вступлением Джо Байдена в должность президента. Затем собаку привезли в Белый дом, где уже проживала другая немецкая овчарка по имени Мейджор.

С момента своего появления в Белом доме, Коммандер атаковал административных сотрудников не менее 11 раз. В ноябре 2022 года одного из сотрудников службы безопасности даже пришлось госпитализировать из-за укусов, полученных от собаки. С октября 2022 по январь 2023 года Коммандер атаковал как минимум семерых человек, включая агентов Секретной службы, ответственных за безопасность президента и других высокопоставленных чиновников на территории Белого дома.

В последнем заявлении Александер сообщила, что семья президента предпринимала множество мер, включая удержание Коммандера на поводке, дополнительное обучение и ограничение его доступа в некоторые помещения, однако агрессивное поведение собаки продолжалось. Последний инцидент произошел в конце сентября, когда Коммандер укусил агента Секретной службы, и офицеру потребовалась медицинская помощь.

Коммандер не был первой собакой в Белом доме, которую приютили из приюта. Ранее Джилл и Джо Байдены забрали Мейджора в 2018 году. В марте 2021 года Мейджор атаковал сотрудника службы безопасности президента и нанес ему небольшие травмы. В ноябре 2020 года сам Джо Байден получил травму, играя с Мейджором, сломав клиновидные кости стопы.

Позже и Мейджор был вынужден покинуть Белый дом и был передан в штат Делавэр в конце 2021 года. Байдены отдали собаку своим друзьям после неудачных попыток реабилитации.

В ответ на агрессивное поведение Коммандера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и хорошо известный в мире дрессировщик собак Том Дэвис предполагали, что стресс и окружение Белого дома могли спровоцировать такое поведение. Дэвис выразил готовность предоставить всю необходимую помощь для исправления ситуации и подчеркнул, что собака, которая не прошла должную дрессировку и воспитание, может испытывать стресс и воспринимать окружение как угрозу. Дэвис также отметил, что Белый дом может быть не самым подходящим местом для немецких овчарок из-за его шума и активности.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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