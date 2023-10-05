Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и дальше

Президент США Джо Байден подтвердил свою обязанность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который состоялся несколько дней назад. Об этом заявил Мишель перед началом третьего саммита стран Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает РИА Новости.
"Важный телефонный разговор с президентом Джо Байденом состоялся несколько дней назад. Он уверил нас в личной заинтересованности и обязанности США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Мы ощутили его прямой интерес к этому вопросу", — подчеркнул Мишель перед началом встречи.
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