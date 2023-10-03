The Daily Telegraph: У Британии иссякли запасы вооружений для передаче Украине

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Британская газета The Daily Telegraph сообщила об исчерпании запасов оружия для Украины.

Фото: openverse.org

Издание Великобритании приводит слова представителя командования ВС Соединённого Королевства, который заявил о том, что государство передало ВСУ всё вооружение, которое могло себе позволить.

Источник издания объяснил, что оставшиеся танки Challenger 2 нужны стране для модернизации их до Challenger 3. Он отметил, что Украина не сможет расчитывать на передачу новых танков.

"Чем больше танков мы отдаём, тем меньшим количеством мы располагаем", — цитирует слова своего источника британская газета.

Ранее сообщалось, что Европы не способна поддерживать Украину без США.