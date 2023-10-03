Украинские власти осознают, что смогут избежать гибели государства лишь с помощью втягивания НАТО в вооружённый конфликт. Об этом заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.
По его словам, сегодняшняя ситуация в зоне боевых действий показывает, что всё идёт к неизбежной гибели Украины.
"Единственный способ, по расчётам украинцев, изменить обстановку — это спровоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт", — подчеркнул экс-разведчик в беседе с Rock FOXX.
Он не исключил украинские удары по южным регионам РФ. Как пояснил Риттер, если со стороны российских войск последует "неадекватная реакция" на такие атаки, Киев может добиться втягивания Североатлантического альянса в боевые действия. При этом экс-разведчик считает такой сценарий маловероятным.
Помимо этого, он призвал Россию не отказываться от выдержки и терпения, демонстрирующих высокую степень компетентности правительства.
Ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что РФ становится сильнее Североатлантического альянса. Это серьёзно пугает США, уточнил эксперт.
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