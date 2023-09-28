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Мел Гибсон осудил действия Азербайджана в Арцахе и призвал к международной помощи

1:11
Мир

Известный американский и австралийский актер Мел Гибсон выразил свое негодование по поводу действий Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Видеообращение артиста было опубликовано итальянским прелатом и ватиканским дипломатом Карло Мария Вигано в социальных сетях.

Мел Гибсон осудил действия Азербайджана в Арцахе и призвал к международной помощи
Фото: Оpenverse

Мел Гибсон подчеркнул, что Азербайджан и Турция совершают жестокие деяния в отношении народа, который веками населял эту землю. Он обвинил их в том, что они запрещают доступ к основным товарам, вынуждают людей покидать свои дома и подвергают их голоду.

Актер выразил уверенность в том, что современное мировое сообщество стало свидетелем настоящего геноцида. Он подчеркнул, что армянский народ, который веками страдал из-за своей веры, снова подвергся жёсткой агрессии, нацеленной на этническую чистку.

Мел Гибсон призвал международное сообщество оказать помощь армянам, создав гуманитарный коридор для безопасного эвакуирования. Он заверил армянский народ, который продолжает страдать, что они не должны утрачивать надежду, и что Бог с ними.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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