Палата представителей США одобрила предложение о снижении зарплаты министра обороны Ллойда Остина до одного доллара в месяц, как сообщает издание Washington Examiner. Данная поправка была опубликована на официальном веб-сайте палаты.
Это решение было принято большинством республиканцев, находящихся в палате, с использованием механизма, известного как "правило Холмана", которое дает конгрессменам возможность снижать заработную плату определенных федеральных служащих. Обсуждение данного документа произошло в рамках ежегодного проекта по выделению средств на оборону, окончательное его утверждение запланировано на 28 сентября, сообщает РБК.
Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, инициатор данной поправки, объяснила свою позицию, сказав:
"Это не является процессом импичмента. Мы полностью лишаем их зарплаты и, по сути, увольняем их."
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