Палата представителей США решила сократить зарплату главы Пентагона до $1

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Палата представителей США одобрила предложение о снижении зарплаты министра обороны Ллойда Остина до одного доллара в месяц, как сообщает издание Washington Examiner. Данная поправка была опубликована на официальном веб-сайте палаты.

Фото: Openverse

Это решение было принято большинством республиканцев, находящихся в палате, с использованием механизма, известного как "правило Холмана", которое дает конгрессменам возможность снижать заработную плату определенных федеральных служащих. Обсуждение данного документа произошло в рамках ежегодного проекта по выделению средств на оборону, окончательное его утверждение запланировано на 28 сентября, сообщает РБК.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, инициатор данной поправки, объяснила свою позицию, сказав:

"Это не является процессом импичмента. Мы полностью лишаем их зарплаты и, по сути, увольняем их."