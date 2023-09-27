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19FortyFive: власти США ни за что не прекратят конфликт с Россией

0:57
Мир

Американские власти не планируют прекращать конфликт с РФ на украинской территории, несмотря на отсутствие стратегии. Об этом пишет 19FortyFive.

19FortyFive: власти США ни за что не прекратят конфликт с Россией
Фото: openverse

По словам автора статьи Дэниэла Дэвиса, Вашингтон отказывается верить в то, что шансы ВСУ победить в противостоянии с РФ являются нулевыми.

Как пояснил эксперт, США не представляют, каким образом закончатся боевые действия. Он также добавил, что Белый дом отклоняет попытки дипломатического урегулирования конфликта.

"У США нет стратегии завершения конфликта", — сказано в публикации.

Дэвис отметил, что Украина не сможет одержать победу. Он назвал обещание США поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" бессмысленным.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Вашингтон ведёт конфликт против армии России, "не теряя ни одного солдата".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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