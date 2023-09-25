Сенатор Грэм похвастался, что США "уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата"

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон "уничтожает российскую армию, не теряя ни одного солдата", заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, Киев — партнёр для США, о котором можно "только мечтать".

Фото: openverse

Так Грэм отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам американского политика, украинский конфликт — отличная "инвестиция" для Вашингтона.

"США уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата, — заявил Грэм журналистам. — "Им (Украине. — Прим. ред.) просто нужна наша экономическая и военная поддержка".