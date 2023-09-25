Вашингтон "уничтожает российскую армию, не теряя ни одного солдата", заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, Киев — партнёр для США, о котором можно "только мечтать".
Так Грэм отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам американского политика, украинский конфликт — отличная "инвестиция" для Вашингтона.
"США уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата, — заявил Грэм журналистам. — "Им (Украине. — Прим. ред.) просто нужна наша экономическая и военная поддержка".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.