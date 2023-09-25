Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клинцевич назвал ракеты ATACMS "плохеньким" аналогом "Искандеров": у Киева и тех нет
В Чили повышен уровень тревоги из-за возможного извержения вулкана Вильяррика
Аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений
Умерла актриса из сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина
Вирусолог Костинов назвал группы риска по новому штамму коронавируса
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского ветерана СС
Макрон отменил распоряжение о продаже топлива в убыток для заправщиков
Доцент Иванова-Швец назвала категории граждан, претендующих на большую пенсию
Артём Дзюба о своём экс-тренере: "А кто это?"

Сенатор Грэм похвастался, что США "уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата"

0:39
Мир

Вашингтон "уничтожает российскую армию, не теряя ни одного солдата", заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, Киев — партнёр для США, о котором можно "только мечтать".

Сенатор Грэм похвастался, что США "уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата"
Фото: openverse

Так Грэм отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По словам американского политика, украинский конфликт — отличная "инвестиция" для Вашингтона.

"США уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата, — заявил Грэм журналистам. — "Им (Украине. — Прим. ред.) просто нужна наша экономическая и военная поддержка".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"

Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.

Актёр Васильев рассказал о коллегах по "Сватам" в реальной жизни
Американский сексолог рассказала об оптимальной продолжительности полового акта
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Для певицы Mia Boyka сказанное Виктором Дробышем стало настоящим шоком
Даже мёртвый опасен: какую загадку оставил первый император Китая
Даже мёртвый опасен: какую загадку оставил первый император Китая
Последние материалы
В Чили повышен уровень тревоги из-за возможного извержения вулкана Вильяррика
Аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений
Умерла актриса из сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина
Вирусолог Костинов назвал группы риска по новому штамму коронавируса
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского ветерана СС
Макрон отменил распоряжение о продаже топлива в убыток для заправщиков
Доцент Иванова-Швец назвала категории граждан, претендующих на большую пенсию
Артём Дзюба о своём экс-тренере: "А кто это?"
Фильм "Неудержимые-4" стал лидером кинопроката в РФ
Силы ПВО приняли меры по отражению атак БПЛА над Тульской областью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников