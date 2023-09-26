В Британский музей вернулись 60 из 2 тыс. украденных предметов

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Британский музей успешно вернул 60 украденных предметов из своей коллекции, которые были проданы коллекционерам. Еще 300 артефактов обнаружены и скоро будут возвращены. Об этом сообщается в официальном заявлении музея, описывающем принятые меры для исправления ситуации.

Фото: Openverse

Согласно информации, утраченные предметы были внесены в международный Реестр украденных произведений искусства, который ежегодно проверяет данные о более чем 400 000 артефактах. Кроме того, музей запустил веб-сайт, на котором опубликована подробная информация о пропавших предметах из его собрания. Среди них — классические греческие и римские украшения, а также золотые кольца, серьги и другие ювелирные изделия, датируемые XI-XIX веками до нашей эры.

Джордж Осборн, бывший глава британского Минфина (2010-2016) и ныне председатель правления музея, ранее признал, что почти 2 000 предметов были похищены. В коллекции Британского музея хранится более 8 миллионов предметов, однако лишь около 80 000 из них экспонируются в его залах.

По данным британских СМИ, после внутреннего расследования бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который работал в музее более 30 лет, был уволен из учреждения. Однако сам Хиггс отрицает свою причастность к пропаже артефактов. Газета The Daily Telegraph сообщила, что общая стоимость предметов, предположительно украденных им, может достигать нескольких миллионов фунтов стерлингов.

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