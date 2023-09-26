Власти США отложили уход KFC из России из-за взносов в бюджет

2:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Уход владельца KFC Yum! из России пришлось отложить на несколько месяцев из-за вмешательства отдела санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Эта задержка произошла после того, как Москва ввела требование о внесении взноса в федеральный бюджет в качестве условия сделки.

Фото: openverse

Сергей Левин, руководитель юридического отдела "Юнирест", российского юридического лица, представляющего Yum! Бренды рассказали в интервью Reuters, что процесс поиска покупателя и согласования ключевых условий занял некоторое время. Позже потребовалось дополнительное время, чтобы продажа акций компании получила одобрение юридической комиссии. Однако, когда покупатели уже были одобрены, принимая во внимание требование о взносах в федеральный бюджет, OFAC, иностранный регулирующий орган, вмешался, еще больше отложив закрытие сделки. Необходимые процедуры, связанные с налогом на выезд, в конечном итоге были урегулированы, и все дела были успешно закрыты в середине апреля.

В настоящее время Unirest планирует завершить переход бренда KFC на Rostic's в 2024 году. К концу года они планируют, что 60% из 1200 ресторанов в России будут работать под брендом Rostic.

Министерство финансов США отказалось предоставить комментарий по этому вопросу. Стоит отметить, что OFAC опубликовало руководство по соблюдению налогового законодательства при выходе из отрасли в форме часто задаваемых вопросов 24 февраля 2023 года, в то время как переговоры по сделке с KFC все еще продолжались.

В декабре прошлого года подкомитет Министерства финансов России по выдаче разрешений на операции резидентов с иностранными компаниями из недружественных стран установил критерии одобрения сделок по продаже активов иностранцами в России. Одним из таких критериев является согласие на рассрочку платежей за актив или уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от стоимости сделки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.