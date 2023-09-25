Инцидент со священнослужителями, произошедший в польском городе Домброва Гурнича, возмутил общественность. Прямо в здании прихода была организована секс-вечеринка с участием "мужчины по вызову", пишет Wyborcza.
По информации издания, священники приняли препараты, "улучшающие потенцию". Кроме того, источник газеты подчеркнул, что мужчине, который прибыл на мероприятие, стало плохо, он какое-то время находился без сознания.
Как пояснил собеседник Wyborcza, участник вечеринки вызвал медиков, но другие священники не разрешали врачам зайти в здание. В итоге к месту происшествия прибыли полицейские. Лишь после этого мужчине оказали медпомощь.
"В здании, принадлежащем приходу, несколько священников организовали вечеринку, для которой заказали мужчину, занимающегося проституцией", — сказано в публикации.
В прокуратуре Польши проводят проверку по факту инцидента.
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