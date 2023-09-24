Шольц попал в неловкую ситуацию на предвыборном митинге

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Канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в предвыборном митинге в поддержку министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая возглавляет отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Гессен. Фезер стремится стать премьер-министром региона после местных выборов в октябре.

Фото: openverse.org

По данным Bild, Шольц столкнулся с неловким моментом на митинге, когда Фезер попытался обнять и поцеловать его в щеку. Сообщается, что Шольц уклонился от этого жеста, в результате чего произошел контакт щека к щеке. Предвыборное мероприятие проходило в городе Баунатал, и в нем приняли участие несколько сотен человек.

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