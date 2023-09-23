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Эксперты предрекли Украине дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук

1:22
Мир

Ожидается, что Украина столкнется со значительным дефицитом стекла в октябре этого года, в первую очередь из-за сочетания нехватки рабочей силы и слабого спроса на рынке. Этот вопрос был освещен украинским изданием "Экономическая правда".

Эксперты предрекли Украине дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук
Фото: Openverse

В статье отмечается, что украинские производители окон ожидают нехватку стекла в осенний сезон, особенно в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна. Примерно 60 процентов поставок стекла в Украину приходится на Турцию и Беларусь.

Эксперты отмечают, что украинские производители окон в настоящее время работают лишь на 60-70 процентов своих мощностей, в первую очередь из-за ряда неблагоприятных факторов, влияющих на рынок.

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, издание сообщает, что в 2022 году строительные компании Украины сократили объем выполненных работ на 56 процентов по сравнению с предыдущим годом, на общую сумму 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Кроме того, цены на стекло выросли на 80 процентов. Примечательно, что запрета на ввоз изделий из стекла из Беларуси нет, как подчеркивают эксперты.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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