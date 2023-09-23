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Sky News: поддержка Сунака упала до минимума на фоне экологической политики его кабинета

2:33
Мир

Поддержка премьер-министра Великобритании Риши Сунака достигла самого низкого уровня за 11 месяцев его пребывания на этом посту после его недавнего решения отменить некоторые экологические инициативы, выдвинутые его предшественником Борисом Джонсоном, сообщает Sky News.

Sky News: поддержка Сунака упала до минимума на фоне экологической политики его кабинета
Фото: openverse

Данные опроса YouGov, проведенного 21-22 сентября среди 2000 респондентов, показывают, что только 23% британцев положительно оценивают деятельность премьер-министра, в то время как 68% придерживаются негативного мнения. В августе эти показатели составляли 26% и 67% соответственно. Интересно, что поддержка главного политического соперника Сунака, лидера лейбористов Кира Стармера, также снизилась с августа: только 30% респондентов выразили положительное отношение к нему, по сравнению с 35% в конце августа. Среди сторонников Консервативной партии 48% положительно относятся к Сунаку, в то время как 47% придерживаются неблагоприятного мнения.

Опрос был проведен после объявления Сунаком о своем намерении продлить сроки достижения некоторых климатических целей, поставленных Джонсоном в 2020 году. Сунак обосновал это решение сложной экономической ситуацией в стране, из-за которой ее жителям трудно адаптироваться к новым правилам.

Согласно пересмотренному плану, запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в стране теперь вступит в силу в 2035 году вместо 2030-го. Требования к домовладельцам по повышению энергоэффективности их недвижимости будут отменены, а правила, касающиеся замены мазутных и газовых котлов тепловыми насосами, будут смягчены. Тем не менее, правительство Сунака по-прежнему сохраняет свою приверженность достижению климатической нейтральности к 2050 году. Изменения, объявленные премьер-министром, вызвали критику со стороны экологических активистов, оппозиции и некоторых членов Консервативной партии. Внезапный сдвиг в политике правительства также застал автопроизводителей врасплох, поскольку многие из них уже вложили значительные ресурсы в подготовку к более раннему сроку выхода на британский рынок — 2030 году.

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Who is Rishi Sunak and can he save the British economy? | 7.30
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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