Демидецкий: "Когда я предупреждал Киев: не трогайте Севастополь, они надо мной смеялись"

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Если в Молдове устроить дискуссии на тему геополитики, это закончится гражданской войной, как и на Украине.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

Об этом на телеканале Exclusiv TV сказал молдавский журналист Валерий Демидецкий.

Также он сказал об опыте беседы с представителями Киева ещё в те времена, когда Крым был в составе Украины.

"Я однажды был на одном международном семинаре, там показывали фильм по Приднестровью. И приехали ребята из Киева, говорят: "Мы через 5 лет русских вышибем из Севастополя, выгоним их к чёртовой матери и пригласим туда американцев”. Я говорю: "Ребята, может, вы подождёте — пусть сменится одно поколение, и придёт поколение, которое не будет знать, кто такой Нахимов, что такое Севастополь, а будет знать, что такое ЛГБТ, однополые браки и так далее. У вас тогда многое пройдёт спокойно. Если вы сейчас это сделаете — вы затащите свою страну в катастрофу”. Они начали смеяться надо мной. И это случилось, понимаете?" — на передаче "По фактам с Юлией Фёдоровой" сказал аналитик.

А бенефициар конфликта на Украине — Вашингтон, а ЕС вынужден, как и РФ, за всё это платить. Он напомнил, что США вторгались в Ирак, Афганистан, Сирию, и продолжают агрессию по всему миру.