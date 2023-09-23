Если в Молдове устроить дискуссии на тему геополитики, это закончится гражданской войной, как и на Украине.
Об этом на телеканале Exclusiv TV сказал молдавский журналист Валерий Демидецкий.
Также он сказал об опыте беседы с представителями Киева ещё в те времена, когда Крым был в составе Украины.
"Я однажды был на одном международном семинаре, там показывали фильм по Приднестровью. И приехали ребята из Киева, говорят: "Мы через 5 лет русских вышибем из Севастополя, выгоним их к чёртовой матери и пригласим туда американцев”. Я говорю: "Ребята, может, вы подождёте — пусть сменится одно поколение, и придёт поколение, которое не будет знать, кто такой Нахимов, что такое Севастополь, а будет знать, что такое ЛГБТ, однополые браки и так далее. У вас тогда многое пройдёт спокойно. Если вы сейчас это сделаете — вы затащите свою страну в катастрофу”. Они начали смеяться надо мной. И это случилось, понимаете?" — на передаче "По фактам с Юлией Фёдоровой" сказал аналитик.
А бенефициар конфликта на Украине — Вашингтон, а ЕС вынужден, как и РФ, за всё это платить. Он напомнил, что США вторгались в Ирак, Афганистан, Сирию, и продолжают агрессию по всему миру.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.