В Сенате США заявили, что Штатами руководит не Байден, а Зеленский

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Такое впечатление, что Соединёнными Штатами руководит не президент Джо Байден, а президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: https://t.me/politjoystic/27232

Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл.

"Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это и думают: "Кто же здесь главный в нашей стране?" — в интервью каналу Fox Business сказал член Сената США.

Он добавил, что не стал голосовать "ни за единый цент", который был отправлен киевской власти, потому что "они убивают свой народ".

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