Такое впечатление, что Соединёнными Штатами руководит не президент Джо Байден, а президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл.
"Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это и думают: "Кто же здесь главный в нашей стране?" — в интервью каналу Fox Business сказал член Сената США.
Он добавил, что не стал голосовать "ни за единый цент", который был отправлен киевской власти, потому что "они убивают свой народ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.