В результате действий США от Украины скоро ничего не останется. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Такой прогноз офицер сделал в разговоре с бывшим членом британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэю на его YouTube-канале.
Макгрегор подчеркнул, что во всём, что происходит сейчас с Украиной, виноваты американцы.
"Мы знаем, что украинцы гибнут в этой войне. Мы обрекли их на неудачу. Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать", — сказал Макгрегор.
Вашингтон спокойно наживается на украинском конфликте, который прекратится только тогда, когда правительства западных стран сменятся.
Пока ВСУ несут тяжёлые потери, Вашингтон богатеет, и всё идёт к тому, что Украины скоро просто не станет.
"Это все происходит ради денег", — добавил Макгрегор.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.