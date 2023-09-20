Полковник Макгрегор не исключил, что российские военные дойдут до Киева

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Если будет нужно для завершения конфликта, российские военные могут взять под контроль Киев. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Возможности украинской армии очень сильно отличаются от мощи ВС РФ, уверен офицер.

"Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что конфликт может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вместе с тем российский президент Владимир Путин делает всё возможное, чтобы не допустить эскалации, и чтобы после завершения конфликта оставалась возможность наладить связи с США и их союзниками по НАТО, считает Макгрегор.

При этом в Вашингтоне, напротив, стараются сейчас полностью разрушить все мосты, чтобы нормализация отношений с Россией в будущем стала в принципе невозможной, заключил полковник.