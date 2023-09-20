Если будет нужно для завершения конфликта, российские военные могут взять под контроль Киев. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Возможности украинской армии очень сильно отличаются от мощи ВС РФ, уверен офицер.
"Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что конфликт может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Вместе с тем российский президент Владимир Путин делает всё возможное, чтобы не допустить эскалации, и чтобы после завершения конфликта оставалась возможность наладить связи с США и их союзниками по НАТО, считает Макгрегор.
При этом в Вашингтоне, напротив, стараются сейчас полностью разрушить все мосты, чтобы нормализация отношений с Россией в будущем стала в принципе невозможной, заключил полковник.
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