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Полковник Макгрегор не исключил, что российские военные дойдут до Киева

1:03
Мир

Если будет нужно для завершения конфликта, российские военные могут взять под контроль Киев. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор не исключил, что российские военные дойдут до Киева
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Возможности украинской армии очень сильно отличаются от мощи ВС РФ, уверен офицер.

"Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что конфликт может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вместе с тем российский президент Владимир Путин делает всё возможное, чтобы не допустить эскалации, и чтобы после завершения конфликта оставалась возможность наладить связи с США и их союзниками по НАТО, считает Макгрегор.

При этом в Вашингтоне, напротив, стараются сейчас полностью разрушить все мосты, чтобы нормализация отношений с Россией в будущем стала в принципе невозможной, заключил полковник.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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