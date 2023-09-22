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Блинкен: США и Китай ищут возможности для сотрудничества по важным вопросам

1:36
Мир

Власти Соединенных Штатов и Китая выразили свое намерение искать пути сотрудничества по важнейшим вопросам. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Блинкен упомянул, что за последние пять дней в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН он провел консультации с представителями "более чем 90 стран, как на двусторонних, так и на многосторонних встречах".

Блинкен: США и Китай ищут возможности для сотрудничества по важным вопросам
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он подчеркнул, что эти обсуждения включали откровенные и конструктивные переговоры с вице-президентом Китая Хань Чжэном, что свидетельствует о приверженности продолжению изучения возможностей сотрудничества по вопросам, где успех требует совместных усилий. Блинкен далее подчеркнул, что и Вашингтон, и Пекин будут ответственно подходить к своим конкурентам.

18 сентября Блинкен упомянул, что его встреча с Хань Чжэном подчеркивает важность поддержания каналов связи между двумя странами и ответственного подхода к двусторонним отношениям. Он также отметил, что Соединенные Штаты рассматривают личные дипломатические встречи как наилучшее средство для устранения разногласий и определения потенциальных областей для сотрудничества.

В ответ Хань Чжэн признал, что американо-китайские отношения сталкиваются с различными вызовами и проблемами, и их решение требует искренности, совместных усилий и сосредоточенности на общих целях с обеих сторон.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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