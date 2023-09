Блинкен: США и Китай ищут возможности для сотрудничества по важным вопросам

Your browser does not support the audio element.

Власти Соединенных Штатов и Китая выразили свое намерение искать пути сотрудничества по важнейшим вопросам. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Блинкен упомянул, что за последние пять дней в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН он провел консультации с представителями "более чем 90 стран, как на двусторонних, так и на многосторонних встречах".

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.