Page Six: у Генассамблеи ООН в Нью-Йорке собрались эскортницы по $5000 за ночь

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

К зданию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке "слетелись" элитные эскортницы, стоимость услуг которых достигает 5 тысяч долларов за ночь, передаёт Page Six (приложение The New York Post).

Фото: Openverse

По информации издания, девушек везут в Нью-Йорк из Лас-Вегаса для "удовлетворения спроса".

"Это похоже на собрание проституток", — отметил источник, рассказывая об обстановке рядом с Генассамблеей.

Он добавил, что из-за приезда мировых лидеров и дипломатов спрос на услуги эскортниц вырос на 20-25%.

Как пояснил ещё один собеседник издания, некоторые дипломаты ходят в стрип-клубы, где сидят в приватных VIP-комнатах. Источник подчеркнул, что они тратят за одно посещение 50-100 тысяч долларов. При этом он не уточнил, представители каких стран отдают предпочтение таким заведениям.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому было неинтересно слушать американского лидера Джо Байдена в ООН.