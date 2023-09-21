The Drive: в Иране Шойгу показали секретный дрон-перехватчик "объект 358"

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Во время визита в Иран глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил военную выставку в Тегеране, где ему показали секретный новейший беспилотник-перехватчик.

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ

Некоторое время назад отдельные комплектующие новинки, которую в США назвали "объект 358", попадали в руки инженеров Пентагона, но те не смогли определить возможности дрона, пишут американские журналисты.

"Точные подробности о возможностях "объекта 358" и его режимы работы остаются неизвестными", — признают эксперты The Drive.

По предположению конструкторов из США, беспилотник запускается с Земли, имеет собственный реактивный двигатель и может долгое время барражировать в заданном районе, ожидая свою цель. Его возможностей хватит, чтобы атаковать не только вертолёты и беспилотные летательные аппараты, но и современные истребители во время взлёта или посадки.