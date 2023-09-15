Эстонская партия выступила против конфискации автомобилей россиян

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Не все в Эстонии поддержали идею конфискации автомобилей с российскими номерами. Партия EKRE (Консервативная народная партия) выразила свое недовольство предложением о конфискации таких автомобилей, которое ранее выдвинул министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По словам председателя партии Мартина Хельме, это предложение кажется несколько необоснованным и нарушающим принципы законности, а также несоответствующим общепринятой западной практике.

Фото: Openverse

Хельме подчеркнул, что он не видит конкретных выгод от таких действий и не понимает, почему было решено внедрить их именно сейчас. Он сравнил эту практику с конфискацией российских компаний и активов, выражая сомнения в ее согласованности с международным правом и правом собственности.

Два дня назад министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что автомобили с российскими номерами не должны передвигаться по территории республики и должны быть либо конфискованы, либо перерегистрированы.

Это предложение, как он пояснил, является следующим шагом после введения запрета на въезд, который начал действовать 13 сентября. В тот момент Эстония закрыла границы для автомобилей, зарегистрированных в России, независимо от гражданства и статуса их владельцев или водителей.

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